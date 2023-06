Juez avaló acusación contra Andrés Escobar por disparar contra civiles en protestas de 2021

En Cali, Valle del Cauca, la jueza tercera especializada avaló la acusación contra Andrés Escobar y doce policías por los hechos que ocurrieron en el sector de Ciudad jardín el 28 de mayo de 2021, esto durante el paro nacional.



De acuerdo con información de las autoridades, Andrés Escobar irá a juicio por usurpación de funciones públicas, lanzamiento de objetos peligrosos y amenaza agravada.

El 28 de mayo de 2021, Andrés Escobar fue grabado mientras disparaba, junto a uniformados de la Policía, a un grupo de protestantes.

Aunque el hombre después presentó excusas y aseguró que era un arma de fogueo, la justicia ha encontrado méritos para un proceso penal, pues se probó que la pistola era de fuego.

Esta noticia de la acusación contra Andrés Escobar se conoce también el mismo día en que un policía del UNDMO, antiguo Esmad, cayó herido tras ser impactado por una papa bomba que habría sido lanzada desde la Universidad Nacional de Bogotá, en medio de protestas de encapuchados.

El hecho se produjo en la entrada de la calle 26 de la institución pública, donde la movilidad resultó colapsada.

#LOÚLTIMO | En medio de enfrentamientos con encapuchados, un agente de la Policía es impactado y cae al suelo, frente a las instalaciones de la Universidad Nacional en Bogotá. Se desconoce su estado de salud.



Los compañeros del uniformado corrieron para rodear al patrullero, identificado como John Freddys Rodríguez Sandoval, protegerlo y retirarlo para que pudiera ser atendido por las heridas sufridas.

El uniformado de 31 años, quien fue llevado al Hospital de la Policía, era el asignado a llevar el extintor para apagar las llamas que se generen por las papas bombas lanzadas desde la Universidad Nacional, así como para socorrer a compañeros que se vean en riesgo.



Los policías lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes atrincherados en la Universidad Nacional. Sin embargo, las personas que residen y transitan por la zona se vieron afectadas por esos químicos.

Según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quienes hirieron al uniformado no son estudiantes de la Universidad Nacional. “Tenemos a un policía gravemente herido, entre la vida y la muerte, a la comunidad universitaria y a la ciudad atormentada por estos delincuentes que no son estudiantes y no tienen nada que ver con la comunidad universitaria”, precisó la mandataria capitalina.