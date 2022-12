Juez de Cali dejó en libertad a alias ‘Yandel’ por no tener evidencias razonables

Foto: cortesía para Noticiascaracol.com

Luego de su captura un juez en Cali dejó en libertad a José Wilson Rodríguez, alias ‘Yandel’, señalado de ser el jefe de sicarios de la estructura de alias ‘Boliqueso’, por no tener elementos y evidencias razonables para su medida de aseguramiento.

Esto, porque su captura se dio específicamente por un tema de extorción a una mujer que vende minutos y entre los testimonios recogidos, se señalaba a un hombre con tatuajes y alias ‘Yandel’ no tiene tatuajes, alegó su abogado defensor.

Por lo tanto, para la juez de Control de Garantías, este hecho hace que no exista una “inferencia razonable de autoría para sustentar una medida de aseguramiento”, señaló.

“En este caso la señora Juez, entiendo, que consideró que los elementos presentados no fueron necesarios para probar la inferencia razonable que exigía la medida de aseguramiento. Este caso hacía referencia a un tema de extorción”, dijo Gilberto Guerrero, director seccional Valle del Cauca de la Fiscalía.

Por esta razón, el detenido fue dejado en libertad y la Fiscalía apeló el caso pues le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada y desplazamiento forzado.

“Nosotros adelantamos otras investigaciones relacionadas con esto pero para lograr una consolidación probatoria adecuada, suficiente para poder volver a presentarla a los jueces. Estamos acopiando elementos de juicio suficientes y así tomar las medidas que sean del caso”, agregó Guerrero.