Juez deja en libertad a 10 capturados por robo a Industria de Licores del Valle

Foto: Noticiascaracol.com

Los ocho vigilantes y dos escoltas de un sindicalista, miembros de la Unidad Nacional de Protección, quedaron en libertad este lunes, luego de haber sido detenidos por el robo de 700 cajas de aguardiente y siete de ron a la Industria de Licores del Valle, ILV.

“El juez decide dejarlos en libertad pero eso no significa que no sigan vinculados al proceso judicial donde están implicados”, dijo el coronel Fernando Murillo, comandante de la Policía del Valle del Cauca.

El oficial explicó que la decisión tomada por el juez de Palmira partió sobre la base de que estas personas no presentan antecedentes y no son una amenaza para la sociedad, lo que, en consecuencia, no afectará el proceso penal en su contra.

A través de Twitter, el gobernador del Valle del Cauca, Ubéimar Delgado, quien había celebrado los resultados obtenidos por las autoridades con las captura de los implicados, también se pronunció sobre el hecho que hayan recobrado la libertad.

@ChiKi2703 . Que un culpable salga libre es mejor que un inocente en prision. La duda favorece al reo con la felicidad del Cómplice ! — Ubeimar Delgado (@UbeimarDelgadoB) September 21, 2015

Finalmente, el coronel Murillo aseguró que hay que respetar las decisiones de las autoridades, pero enfatizó que este hecho no quedará en la impunidad.