Juez ordena desbloquear la vía Panamericana y no cerrar el corredor alterno entre Cali y Popayán

Tras 26 días de bloqueo, el Gobierno e indígenas aún no llegan a un acuerdo. En la madrugada de este viernes, se levantaron de la mesa una vez más.

Fuentes oficiales del Gobierno le confirmaron a Noticias Caracol que, en la reunión que terminó en la madrugada de este viernes 5 de abril, casi se llega a un acuerdo, pero, a lo último, los indígenas cambiaron algunas de sus peticiones.

"No hay ningún acuerdo, definitivamente el Gobierno ha mantenido la posición, la exigencia del desbloqueo de la vía y el tema de que no podemos comprometernos a lo que no se pueda cumplir”, dijo Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior.

Frente a esto último, la ministra hizo énfasis en una propuesta de 4,6 billones de pesos por parte de los indígenas a una del Gobierno inicialmente de 400 mil millones de pesos, “una diferencia bastante grande".

"De todas maneras es una negociación de los derechos y, cuando se está peleando por los derechos fundamentales, no es fácil. En una horas estaremos concretando cosas”, dijo, por su parte, Neis Oliverio Lame, consejero mayor de la CRIC.

Mientras continúa la mesa de diálogo entre el Gobierno y la minga indígena en horas de la tarde, un juez de Popayán tomó una medida cautelar dentro de un proceso de tutela en la que ordena a las organizaciones indígenas levantar los bloqueos de la vía Panamericana y no tapar la alterna.

