Juez ordenó a la Alcaldía de Cali frenar cualquier intervención en el Zanjón del Burro

La decisión fue tomada en respuesta a una acción popular que busca proteger esta zona verde del sur de la ciudad y que podría ser afectada por la ampliación de una vía.

El Juzgado 21 Contencioso Administrativo de Cali ordenó suspender, inmediatamente, la ejecución de cualquier actividad de prolongación, ampliación o conexión de la calle 13 que se encuentra en la Comuna 22 y que colinda con el Zanjón del Burro y otras zonas verdes del sur de Cali.

“Es como una confirmación de lo absurdo, porque atravesar el zanjón no significa que vamos a resolver el problema de movilidad”, dijo Esperanza Cruz, habitante de la zona.

“No pueden avanzar obras hasta que le respondan al juez, pero, seguramente, la comunidad va a ejercer todos los mecanismos jurídicos que tenga a la mano y todos los mecanismos de movilización para preservar este pequeño paraíso que nos queda en la ciudad”, afirmó, por su parte, el abogado ambientalista Eli Shnaider.



Vea también:

Caleños se unieron y sembraron 600 árboles en protesta por obra vial... Ángel Tamura es la persona que, a través de una acción popular, solicitó dicha medida para proteger el humedal.

“La idea mía era simplemente que, a través de una decisión judicial, se sostuviera en el tiempo y no pudiera ser modificado por el capricho del alcalde de turno o por el Concejo de turno”, dijo este defensor del zanjón.

Por su parte, el director jurídico de la Administración municipal, Nayib Yader, aseguró que, “en este momento, la Alcaldía no está adelantando ninguna obra relacionada con el Zanjón del Burro”, pero indicó que sí dará respuesta al juez.

“Por lo tanto, no tenemos la posibilidad de suspender algo que no estamos haciendo. Lo que sí tenemos que hacer en virtud de la orden judicial es cumplir el requerimiento del juez dándole respuesta a las preguntas e inquietudes que lo abordan”, dijo el funcionario.



Consulte igualmente:

Esto plantea Alcaldía de Cali para no afectar Zanjón del Burro ante... El Dagma, autoridad ambiental de la capital del Valle del Cauca, dijo que no se va a pronunciar al respecto y afirmó que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, deberá ser la encargada de emitir o no el permiso para intervenir la zona.

La Alcaldía señala que lo que pretende es darle movilidad al sur de Cali, pero, hasta que no haya aprobación de un juez, no se intervendrá la zona.



Le puede interesar: