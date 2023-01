Jugaban partido de microfútbol, los atacaron con arma de fuego y uno murió de un tiro en la cabeza

El trágico hecho, en el que tres jóvenes más resultaron heridos, se presentó luego de que un sujeto llegó a preguntar por una persona y no la encontró.

Un partido de microfútbol que jugaba un grupo de jóvenes en el barrio Los Robles, ubicado en el oriente de Cali, acabó en tragedia. Allí, se presentó un ataque a tiros que dejó un saldo de una persona muerta y tres más heridas, según informó la Policía.

“Se encontraban algunos jóvenes jugando un partido de fútbol, llega una persona, pregunta por un sujeto, al no encontrarlo, agrede con arma de fuego a las personas que estaban jugando”, informó el coronel Dídier Estrada, subcomandante encargado de la Policía de Cali.

Las autoridades señalaron que uno de las víctimas recibió un disparo en la cabeza y murió tras ser llevada al Hospital Universitario del Valle y anotaron que las otras tres recibieron impactos que no comprometieron órganos vitales.

“Desafortunadamente una de ellas fallece en el hecho, las otras tres se encuentran en recuperación. Heridas leves en los brazos, los tres jóvenes; uno, en el glúteo”, aseguró el coronel Estrada.

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, el crimen estaría relacionado con una disputa entre pandillas, pues el individuo que lo ejecutó estaba buscando a otro que supuestamente había atentado contra los miembros de su pandilla.

“Estamos adelantando las investigaciones para determinar qué sucedió en este hecho. En este momento tenemos algunas versiones que nos dan las personas que estaban en este sitio y estamos tras una persona que al parecer fue quien cometió estos hechos”, dijo el oficial.

La víctima fatal fue identificada como Jaider Steven Oviedo Madrigal, un inocente joven de 24 años de edad quien era familiar del sujeto que el asesino buscaba.

El lamentable caso se registró en la cancha ubicada a la altura de la calle 72L con carrera 28E1, hacia las 10:38 de la noche del pasado lunes 9 de diciembre de 2019. Ese día, según el boletín de la Policía de la capital del Valle del Cauca, se presentaron otros dos homicidios.

