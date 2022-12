Jugador Sub 20 del América de Cali fue atacado con arma blanca por jóvenes vestidos de verde

Kevin Ríos Orozco recibió dos heridas en su espalda propinadas por jóvenes que al parecer vestían prendas alusivas al Deportivo Cali.

La víctima de 20 años fue despojado de sus pertenencias por estas personas que se desplazaban en un bus por el barrio La Rivera, norte de la ciudad. Como Ríos Orozco se opuso al robo, fue atacado con arma blanca mientras se encontraba en una heladería en compañía de su novia.

El club deportivo al que pertenece el joven, rechazó este tipo de actos y lamentó lo ocurrido con el delantero canterano.

“Nuestro jugador el día de ayer había anotado un lindo gol de tiro libre ante El Cerrito y ya estando en su casa, salió con su novia a comer un helado. En esas pasó un bus con aficionados verdiblancos, vándalos que se infiltran en las barras, se bajaron, le hurtaron algunas pertenencias y ante el reclamo de Kevin estos le propinaron dos puñaladas”, manifestó Tulio Gómez, presidente del América de Cali.

El joven fue atendido en una clínica de la ciudad y ya se encuentra recuperándose en su casa, las lesiones no comprometieron ningún órgano vital.



América de Cali lamenta este hecho y reitera su total desacuerdo con los actos de violencia.https://t.co/ukAKzcD94j — América de Cali (Desde 🏠) (@AmericadeCali) April 9, 2017

Los directivos de la institución americana se mostraron preocupados pues estos actos que no reflejan los esfuerzos que se han venido realizando para crear un ambiente de paz entre los aficionados en la capital del Valle del Cauca.

“Los líderes de las barras del Cali y América están comprometidos en la no violencia pero infortunadamente existen unos bandidos que no se han podido controlar y aprovechan que son varios unidos para agredir a la gente, son pandillas. Pero es importante aclarar que no son las barras de estos equipos los que hacen esto”, concluyó Gómez.

Frente al hecho que se dio en la noche del sábado 8 de abril, la Policía de la ciudad aseguró que este hecho no fue resultado de una riña entre barras de estos equipos.

“Queremos ser responsables con la información para no dañar un proceso por el que venimos trabajando, por lo que estamos haciendo las verificaciones pero lo que tenemos claro es que no son hechos de barras sino de un grupo de jóvenes que cometen un delito con la camiseta del Cali, pero pues no fue agresión porque la víctima perteneciera o se representara como del América”, afirmó el general Hugo Casas, comandante de la Policía de Cali.

En sus redes sociales, la barra del Deportivo Cali, Frente Radical Verde hicieron saber que están en total desacuerdo con estos hechos violentos.



Comunicado sobre el lamentable hecho ocurrido la noche del día de ayer. pic.twitter.com/jMWShkGttC — Frente Radical (@frente_radical) April 9, 2017

Advertisement

Las autoridades y directivos de estos equipos vallecaucanos esperan que este hecho no empañe el trabajo adelantado con las barras en temas de convivencia y paz, que el próximo miércoles 12 de abril, en el clásico por Copa Águila que se jugará en el Estadio Pascual Guerrero, se vea reflejado este trabajo.



Foto: cortesía América de Cali