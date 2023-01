Justicia: condenan a hombre que asesinó a puñaladas a su expareja sentimental

Así lo confirmó un juez penal luego de varios meses de investigación sobre el aberrante caso que conmocionó a la comunidad.

A 375 meses de cárcel, un poco más de 31 años, fue condenado un hombre que asesinó a su expareja sentimental con arma blanca durante hechos ocurridos al interior de una residencia ubicada en el barrio Municipal de Tuluá, centro del Valle del Cauca.

A puñaladas fue asesinada una joven de 23 años durante una aparente discusión con su expareja Esta persona, identificada como John Javier Mona Saavedra, deberá pagar una pena de luego que el Juez 3 Penal del Circuito Penal de dicho municipio dictara esa sentencia en un fallo de primera instancia y casi diez meses después que se presentara el feminicidio.

La víctima del hecho, registrado el 3 de diciembre de 2017, es Norma Andrea Cardona Gómez, quien, según las autoridades, previamente habría denunciado maltratos por parte del hoy condenado.

"Mi hija colocó la denuncia y nunca le pararon bolas": madre de joven asesinada por su expareja “Ella me decía: 'Mami, yo allá no voy porque no hacen nada, estoy cansada de ir y nunca me paran bolas', señaló, en su momento, Fanny Cardona, madre de la víctima.

Cabe señalar que, cuando se produjo el ataque, Norma Andrea residía sola junto a sus dos hijos, uno de 4 y el otro de 7 años, lugar al que llegó el victimario.

Se puedo establecer, además, que hacía tres meses se había separado de su pareja, al parecer, por las constantes agresiones de los que era víctima.

