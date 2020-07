Khapan, Tingo y Tino Snacks: tres emprendimientos más que le hacen el quite a la pandemia

View this post on Instagram

Khapan es de mujeres para mujeres || Mujeres fuertes, capaces, valientes y que quieren sentirse y verse bien cada día. Nuestros bolsos artesanales son el complemento perfecto 🍃✨ . . . . . #Artisan #ArtisanCrafted #Branwithpurpose #SocialImpact #Bohoho #HandMade #ValorArtesanal #Culture #Cultural #BolsosArtesanales #FibrasNaturales #MujeresIndigenes #Bags #BeautyBags #ArtesanalBags #MadeInColombia #fashionblogger #fashionstyle #Bolsoartesanal #Artesanales #TintasNaturales #Tejedoras #CultureFashion