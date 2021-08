La abuelita rumbera es sensación en redes sociales: “Yo me siento tan alegre”

En la capital mundial de la salsa, Cali, se encuentra la abuelita rumbera, una mujer de 68 años que es la sensación en redes sociales por su alegría y buen paso para bailar.

Se llama Elizabeth Gutiérrez o Chavita. Tiene 68 años y nació en el barrio Obrero, muy cerca al tradicional museo de la salsa. De ahí su sabor y amor por este género.

“Desde los 11 años me gusta la salsa. Me daban unas pelas, pero yo seguía en la misma, me encantaba. Me mandaban a la escuela y yo no iba a estudiar sino que me iba a bailar”, cuenta entre risas.

Chavita vende dulces en su casa y en las afueras de establecimientos comerciales. Pero su verdadera pasión es el baile.

“Ay, alegría. Eso es una felicidad para mí (…) yo me siento tan alegre. Cuando me dicen que no me vaya por allá, yo digo: ‘Ay, déjenme que esa es mi vida’”, dice.

Brandon Pérez, campeón mundial de salsa y 30 años menor que la abuelita rumbera, se enamoró de su historia, de sus pasos y la invitó a azotar baldosa con él.

Publicidad

“En la vida había tocado a una señora con tan buen baile, con esas pisadas tan precisas y, bueno, representa a esta juventud y todas las personas que aman el baile, la ven como referente”, dice Brandon Pérez.

Le puede interesar: Murió Doña Chepa, creadora de los aplanchados de Popayán

Son ideos que se hicieron virales y le dieron la vuelta al mundo. Fueron destacados por los mismísimos Oprah Winfre y John Legend.

Chavita tiene muy claro hasta cuándo bailará. “Hasta que mi Dios me llame a cuentas”, dice mientras muestra uno de los pasos que le han dado fama mundial.