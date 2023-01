La agresión con navaja a joven por la que una mujer terminó en la cárcel por tentativa de homicidio

Autoridades indicaron que la víctima le habría reclamado a la señalada por amenazas de muerte que, al parecer, esta le hizo por Facebook y WhatsApp.

Se trató de un hecho registrado en el barrio Villa Veracruz, nororiente de Cali. Una mujer hirió con navaja a una joven de 19 años, luego que esta, aparentemente, fuera a cuestionarla por las supuestas intimidaciones que realizó en su contra en las redes sociales.

"Si ni siquiera me conocía, y yo a ella menos a ella. Le pregunté ¿qué era lo de esas amenazas?, si no le he hecho nada, no sé por qué tanta agresividad conmigo. No le he hecho nada", declaró la ciudadana atacada a un fiscal de la URI.

La presunta agresora fue detenida en flagrancia por una patrulla de la Policía. Mientras, la víctima fue remitida a un centro asistencial por lesiones con el arma cortopunzante en su rostro, en su brazo izquierdo y en el abdomen.

La capturada ahora deberá afrontar un proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa. Esta persona, además, fue recluida en el pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí, luego que el juez 26 Penal Municipal le dictara aseguramiento preventivo en establecimiento intramural.