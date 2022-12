La aplicación para que 'Ellas' puedan denunciar la violencia contra la mujer

En Cali hay cerca de 90 mujeres en riesgo potencial de ser asesinadas por sus parejas, ocho de ellas permanecen en un hogar de paso. Cifras de la Fiscalía señalan que en la ciudad hay más de cinco mil casos activos de mujeres que han denunciado cualquier tipo de violencia en su contra.

La preocupación es que las rutas de atención no funcionan adecuadamente, según han establecido las autoridades.

Publicidad

Por ejemplo, las Comisarías de Familia no atienden en horas de la noche ni en fin de semana, muchas veces no tienen papel para recibir las denuncias, no existe un espacio privado para realizar la denuncia ,sino que se debe hacer frente a todo el mundo. Además, los funcionarios rotan con frecuencia por lo que terminan desconociendo la ruta de atención.

Para orientarlas, la Red Nacional de Mujeres diseñó el aplicativo ‘Ellas’, que se puede descargar gratuitamente en dispositivos móviles.

En ‘Ellas’ se le enseña a las mujeres cuáles son las líneas telefónicas en las que pueden denunciar y también las entidades que tienen la obligación de atenderlas cuando se sientan en peligro. Pueden acudir a Comisarías de Familia, Fiscalía, Centros de Salud y las EPS, estas últimas tienen obligaciones específicas que al momento no se están cumpliendo.

“En relación a lo que es hospedaje, en relación a lo que es alimentación, transporte y un subsidio”, manifestó María Eugenia Betancur, del Movimiento de Mujeres.

Publicidad

Cualquiera de estas entidades está obligada por ley a brindarles protección. “En el caso que esas entidades no las atiendan pueden acercarse a la Personería municipal, a la Defensoría del Pueblo y ellos son los garantes de la restitución de los derechos de la mujer”, dijo Paola Sánchez, del Movimiento Social de Mujeres.

Frente al tema, el alcalde de Cali, Maurice Armitage, anunció un agresivo plan de prevención que, según expertas, debería comenzar en los hogares y colegios. “Y los docentes tienen la obligación de ayudar a erradicar estas conductas, eso es lo más cotidiano lo más elemental”, afirmó Nancy Faride Arias, investigadora.

Publicidad

En lo corrido del año, han sido asesinadas siete mujeres en Cali, uno de estos casos fue catalogado como feminicidio, según las autoridades. Las líneas a las que las mujeres pueden comunicarse y denunciar son la línea 155 y 123.