La brutal agresión que sufrió la campeona de billar pool a manos de un constructor en Palmira

La familia de Karla Bermúdez denunció, por medio de un video, el ataque de unos 30 hombres que llegaron para derribar un negocio del que viven.

Los hechos se registraron en la madrugada del pasado viernes 28 de abril. La campeona panamericana asegura que entre los hombres estaba un reconocido constructor, quien la atacó.

“Me agredió, me pegó en la cara, me dañó el celular y me dijo palabras muy feas”, manifestó Karla Bermúdez, deportista agredida.

El litigio lleva ya varios años. Según los afectados, el propietario del lote que está ubicado en la parte trasera del negocio quiere sacar a la familia de la deportista.

“Ese hombre dice que de cualquier manera nos tiene que sacar de aquí, no entendiendo que yo aquí tengo dos tutelas ganadas y una demanda que él me metió a mí, entonces yo también se la gané”, dijo Alcibiades Bermúdez, propietario del negocio.

Según el Alcalde de Palmira, el procedimiento, para el cual no había orden judicial, habría sido orquestado por un particular.

“Aquí lo que yo veo parece ser una toma por su propia mano de la justicia y eso no lo podemos permitir”, afirmó Jairo Ortega.

Las autoridades anunciaron medidas de protección para la deportista y su familia, quienes aseguran haber recibido amenazas.