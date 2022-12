La caleña que fue invitada por Kevin Roldán a su casa y ahora es la envidia de todas las fanáticas

Se trata de una admiradora muy especial, vicepresidenta del club de fans del artista urbano en Palmira, la cual viajó a su residencia en Medellín.

A través de su cuenta en Instagram, Kevin Roldán compartió una fotografía en compañía de Lina Villegas, una joven caleña en situación de discapacidad y seguidora fiel de su música. El cantante vallecaucano la invitó, nada más y nada menos, a su propia casa.

"Hoy traje de invitada a mi casa desde Cali a esta hermosa niña que me ha apoyado durante mucho tiempo!!! Gracias por ser tan especial, te llevo en mi corazón siempre", expresó Roldán en su red social.

De esta manera el reguetonero agradeció a Lina por su apoyo incondicional. Por su parte, la joven fanática aseguró que desde 2009 es seguidora del artista, quien actualmente tiene 24 años de edad, y que es la tercera vez que tiene la oportunidad de verlo.

"Es una persona muy sencilla y, no sé, decidió llevarme a su mansión porque vio lo leal que le soy y lo mucho que lo amo. Me pagó todo, estuve todo un día con él, me trataron muy bien y todos en su familia son muy lindos", dijo Lina.

La caleña, además de haber sido invitada de lujo a la residencia del artista, lo acompañó en la grabación de uno de sus videos musicales.

Incluso, hubo tiempo hasta para montarse en el Lamborghini del exitoso artista vallecaucano como se evidencia en este video que la joven publicó en su Instagram.

