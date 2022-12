La carta homofóbica de supuestos empleados de entidades de salud en Cali que autoridades investigan

Además, la misiva agrega que los pacientes de la misma comunidad no deberían ser atendidos en iguales condiciones, ni respetuosamente.

Se conoció este comunicado que no fue firmado, pero sí radicado en la Alcaldía, Personería y Procuraduría de la capital del Valle del Cauca.

“La presente tiene como motivo que ustedes conozcan que hay trabajadores de las instituciones de salud, como lo son primordialmente ESE Centro y Oriente (...), los cuales rechazamos de manera absoluta la presencia de trabajadores homosexuales en estas instituciones y que vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para que ya no trabajen más aquí, pues estos no tienen derecho a laborar en una sagrada institución de la salud como estas”, dice la misiva.

Según la carta, los pacientes homosexuales tampoco deberían tener derecho a la salud, trabajo, estudio y estabilidad de ninguna índole.

“En cuanto a los pacientes, igualmente homosexuales, no serán atendidos de manera respetuosa debido a que por atender a estos se deja de atender a una persona normal, no estamos de acuerdo con su presencia”, continuaba el comunicado.

Frente al tema, la Secretaría de Salud de Cali, en cabeza de Alexánder Durán, inició la investigación respectiva que al parecer elaboraron trabajadores de la ESE Oriente y Centro para exigir la renuncia de los empleados homosexuales, pues este tipo de acciones atentan contra el derecho a la igualdad.

“Es la posición, al parecer, de algunos funcionarios de las empresas sociales del Estado y Secretaría que no comparten el tener compañeros con diferente inclinación sexual a la que tienen pero también hacen manifiesto el sentir sobre la atención a la comunidad LGTBI en los centros asistenciales. Frente a esto, nuestra posición es contestar en derecho, somos un país donde todos nacemos libres, tenemos derecho a un trabajo digno y a unas atenciones en salud humanizadas independiente del credo e inclinaciones sexual”, concluyó Durán.



Foto: archivo Colprensa