La coach nutricional caleña que le enseña a comer saludable a través de Instagram

Motivada por cambiar su peso adquirido en la juventud, la chef y abogada caleña Lina Caicedo, quien vive desde hace 10 años en Medellín, descubrió que se puede vivir saludable sin la necesidad de dejar de comer, luego que logró bajar 17 kilos, pero no en una dieta de seis meses, sino con un compromiso de cuatro años.

“Comencé a estudiar por qué uno subía y bajaba de peso, descubrí cómo trabajaba el cuerpo humano y entendí que podemos bajar de peso sin dejar de comer, la vida es muy corta como para estar en dieta y lo que debemos saber es qué comer, pues no existe ningún alimento que sea prohibido, todos son buenos pero hay que saber cómo prepararlos y cuándo comerlos”, manifestó Lina.

Tras haber estudiado derecho en la Universidad Santiago de Cali con especialización en derecho administrativo y haber ejercido por 13 años, la chef optó por seguir su corazón y comenzó a preparar platos saludables y publicarlos en su cuenta de Instagram, que ahora cuenta con más de 16 mil seguidores.

“Cuando abrí Instagram monté la foto de una comida, ya hace dos años, vi que a la gente le gustó, así que comencé a sacar del baúl de los recuerdos mi historia personal y mi gusto por la cocina. Materialicé mi sueño abriendo mi escuela de comida saludable desde hace seis meses y en la que tengo participantes y estudiantes que quieren llevar un estilo de vida saludable o sufren de diabetes, cáncer, entre otros enfermedades o deficiencias porque la alimentación es la clave para sanar muchas enfermedades”, agregó.

La caleña explicó que las dietas funcionan en el momento, pero no toda la vida. Por lo tanto, se debe buscar que perduren en el tiempo, cambiando el estilo de alimentación, incluyendo nuevos alimentos y dejando otros.

“Encuentro mucha gente realizando dietas, siempre se está buscando que hizo el vecino o el artista famoso. La gente cree que si se come un pan integral le va a engordar menos que comer arroz y eso no es así, porque un arroz tiene los nutrientes necesarios y no está procesado. Nos gusta lo rápido y fácil pero eso no perdura en el tiempo por lo que hacemos 'yoyo', bajamos cuatro kilos y luego subimos tres y así no la pasamos”, indicó la chef caleña.

Para Lina es importante enseñar en sus programas nutricionales que las personas no sean obsesivas con la alimentación.

“Yo sé que un queso mozarella engorda pero una vez a la semana me lo puedo comer, porque si yo lo prohíbo totalmente eso se queda ahí reprimido y un día va a explotar, por lo que terminaré comiendo más de lo recomendable, tiene que haber un equilibrio. Todo tiene que ser un 80/20, el 80 % es una alimentación en rutina saludable y el otro 20 % son las comidas que se dan por fuera, no tan saludables, en momentos especiales”, expresó.

Recomendaciones para incluir en el mercado:

“Proteína como el pollo, el pescado, carne magra. Incluir cereales que tienen fibra como el arroz, papa, quinua, incluir semillas como el ajonjolí, frutos secos, el aguacate no puede faltar. Huevo, lentejas y fríjoles”, dijo.

¿Qué debe salir de la cocina?

“El azúcar blanca, los productos procesados así se llamen integrales como el pan integral, galletas integrales”, indicó Lina.

Este sábado 25 de junio, Lina Caicedo estará en Cali para realizar un taller práctico de comida saludable con tips, secretos y consejos en la Escuela Gastronómica de Occidente. La inscripción es de $120.000 y se reservan los cupos al 319 211 50 37.

A continuación, una de sus recetas recomendadas:

Lasaña con berenjena

INGREDIENTES (1 porción)

­ 1 Berenjena

­ 1 Taza de pollo desmechado

­ Salsa de tomate natural

­ 1 Loncha de queso de almendras o queso Finesse

PREPARACIÓN:

­ Partir la berenjena en láminas delgadas y agregarles una pisca de sal para quitar el amargo.

­ En un recipiente que se pueda meter al horno, poner una capa de la berenjena, cubrir con pollo y agregar una capa de salsa de tomate natural. Poner nuevamente otra capa de berenjena y pollo, poner la loncha de queso y terminar con una capa de salsa de tomate natural.

­ Cubrir con un pedazo de papel aluminio y llevar al horno por 15 minutos a 180 grados centígrados.

Para conocer más recetas y preparaciones de la 'coach' nutricional pueden encontrarla en la cuenta de Instagram, @linacaicedo_fitfood.