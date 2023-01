La conducta de joven que acompañaba a un féretro y que ahora lo tiene afrontando un lío judicial

Los hechos ocurrieron afuera de un cementerio durante la tarde de este lunes y causaron conmoción entre la ciudadanía.

Un joven de 23 años fue capturado por la Policía, luego de ser señalado de haber realizado disparos al aire en medio de un cortejo fúnebre en el norte de Cali, según informó el mayor Leonidas Basto, comandante del Distrito 1 de la Policía de la capital del Valle del Cauca.

“Se le encuentra un porte ilegal, quien venía haciendo un acompañamiento a un féretro. Minutos antes, hizo unos disparos al aire, seguidamente la patrulla lo notifica y le da captura, dejándolo a disposición de autoridad competente”, dijo el oficial.

Mientras que el hecho causó conmoción entre la ciudadanía, el uniformado anotó que al sujeto se le encontró una pistola con nueve cartuchos en su poder y además se estableció que habría violado una detención domiciliaria en su contra.

“Esta persona tenía brazalete del INPEC, lo que nos indica que tenía medida domiciliaria”, puntualizó el mayor Basto.

El caso se presentó en la tarde de este lunes 21 de enero en el Cementerio Central, donde, además, las personas que acompañaban al detenido habrían intentado ejecutar una asonada en contra de la policía para evitar el procedimiento.

De acuerdo con denuncias de la comunidad, no es la primera vez que ocurre una situación de disparos al aire durante un sepelio. En ese sentido, el comandante del Distrito 1 de la Policía de Cali dijo que existen acciones por parte de la autoridad.

“La policía dispone de un servicio permanente para hacerle el acompañamiento cuando se presentan estos eventos o cuando llegan los féretros de diferentes partes de la ciudad con el fin de que no suceda ninguna novedad al exterior o dentro del cementerio”, explicó.

Finalmente, según el reporte entregado por el mayor Leonidas Basto, no se registraron policías heridos y tampoco civiles.