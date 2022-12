La corrupción, el caldo de cultivo que desangra a Buenaventura, donde sigue el paro cívico

Este jueves se cumple el tercer día de la protesta en el puerto vallecaucano. El obispo del municipio criticó al Gobierno Nacional y pidió su intervención.

Buenaventura es una de las ciudades del Valle del Cauca que recibe más recursos por regalías. Sin embargo, muchos de esos dineros destinados a la ejecución de obras están enredados por contratos polémicos y proyectos no terminados.

Monseñor Héctor Epalsa, obispo de Buenaventura, dice que la plata que generan los puertos se va para Bogotá y no beneficia a la población. Además, los últimos alcaldes han tenido problemas judiciales por malos manejos de los recursos públicos que llegan al distrito para su inversión.

“La corrupción ha sido el caldo de cultivo, porque para nadie es un secreto que los tres últimos alcaldes han terminado en la cárcel. En Buenaventura se dice que, cuando de Bogotá envían a alguien al puerto, allá le dan buen ají, o yo no sé qué sería, para calmar y decir que no pasa nada”, aseguró.

Con los recursos de la regalías se pretende la construcción de un nuevo sistema de acueducto, cuyo valor fue presupuestado en más de 120 mil millones de pesos. Sin embargo, hasta ahora, no se ha hecho.

Además, los trabajos del Acuaparque y del megacolegio San Antonio son algunas de las obras costosas que están atrasadas.

"Se están demorando, tienen un plazo hasta el 28 de mayo del presente año", dijo Jesús Hernán Fonleón, habitante de Buenaventura.

Otra polémica obra es la construcción del malecón Bahía de la Cruz, cuyos trabajos se iniciaron por fuera del cronograma con una inversión de 160 mil millones de pesos en sus cuatro fases.

Ante las quejas, monseñor Epalsa llama la atención del Gobierno Nacional para que intervenga y conjure el paro cívico.

“Es el Gobierno, en cabeza del presidente Santos, que debe darle una respuesta a esto. Que se haga la declaratoria de emergencia social, económica y ecológica para Buenaventura”, afirmó.

Más de siete mil habitantes del puerto salieron a marchar el pasado miércoles para exigir que les cumplan y que los respeten.

