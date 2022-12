La crisis de la salud que enferma a Buenaventura mientras el paro cívico persiste

La población del puerto espera acciones concretas y compromisos que cumplan además sus peticiones. Una de las necesidades más sentidas es la salud.

La mayoría de usuarios del liquidado Hospital de Buenaventura deben recorrer largos trayectos hasta la entidad. María Elena López, quien llega antes de las 5:00 a. m. al centro asistencial para su tratamiento de diálisis, sostiene que muchos pacientes no tienen para el transporte y hasta deben ir caminando.

Otros, como Carmen Elisa Valencia, deben hacer una dura elección. "Me toca venirme con los $1.500, pero no desayuno, porque aquí no me dan el transporte", explica.

La odisea de los enfermos en Buenaventura que buscan alivio en medio... El deterioro de la planta física del hospital departamental del puerto es evidente. Algunos pacientes se quejan de la falta de insumos para la atención. Actualmente, en el establecimiento no se pueden hacer cirugías, no hay unidad de quemados y tampoco hay traumatología, ni pediatría.

Los habitantes hacen estos requerimientos. "Unos equipos que sean actualizados, porque todos están ya obsoletos y que las personas que coloquen ahí los manejen bien", dice Ana Ruby Micolta.

El Hospital de Buenaventura fue liquidado hace tres años y medio con el compromiso del Gobierno de que se reabriría poco después, como una nueva empresa. "De aquí, toca enviarlo para Cali con una enfermedad grave o un infarto", señala Narciso Rosero, líder del paro cívico.

Por su parte, la Gobernadora del Valle se comprometió a reabrir en cuatro meses el centro asistencial para servicios de nivel II. "Con siete especialidades, más siquiatría. Esa es la idea para poderlo reabrir en septiembre", indica Dilian Francisca Toro.

La prestación de mejores servicios de salud y la apertura del hospital son algunas de las peticiones de quienes convocaron el paro cívico que se inició el martes 16 de mayo.