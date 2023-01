La crisis de reconocida empresa de papas fritas en paquete por cuenta de bloqueo en la Panamericana

El sector empresarial se ha visto obligado a tomar drásticas medidas ante el taponamiento de la carretera entre Cali y Popayán.

Con las bodegas prácticamente desocupadas se encuentran algunas empresas de alimentos en el Valle del Cauca. Una de esas es Productos Calima, afectada por el bloqueo de indígenas en la vía Panamericana que este domingo cumplió 21 días.

Publicidad

"Prácticamente, una semana desabastecidos, comprando prácticamente pequeños lotes. Aquí hay 60 bultos y tengo una bodega con capacidad de 2.000 bultos. En la semana, nos consumimos 700", afirma Guido Vara, gerente administrativo de Productos Calima.

Productos Calima, una compañía con 45 años en el mercado, siente la crisis por la falta de insumos, pero también por la dificultad para cumplirle a sus clientes en Colombia y en el exterior.

"Tenemos una gran alerta, porque el cliente internacional no se debe dar cuenta de esto. Esto nos genera una desconfianza con él, porque me manda una orden de compra y, si no se cumple con los tiempos que establece, se genera una inconformidad y se puede ir a otro mercado", explica Vara.

Vea también:

Publicidad

“Más que fecha para que Duque vaya al Cauca es definir una ruta de trabajo”: mininterior sobre minga Como esta empresa, hay muchas más en el Valle del Cauca que con el pasar de los días registran más pérdidas. Es el caso de una panificadora en el municipio de Yumbo y que distribuye una gran parte de sus productos al suroccidente del país.

"Hasta el momento, llevamos 200 millones de pesos perdidos. Eso significa un 20 % de la venta disminuida y es una venta que no vamos a recuperar, una venta que está perdida”, explica César Tibaquirá, director comercial de la panificadora.

Publicidad

Una disminución en la producción que los ha llevado a tomar medidas imprevistas.

"Nos ha tocado por lo menos parar gente aquí en la planta, porque obviamente ese hueco de 20 días nos ha dejado con materias primas ahí guardadas en bodega”, señala.

También, han tenido que buscar, en otras regiones del país, proveedores que les suministren insumos.

“Por ejemplo, una materia como la mantequilla, la traemos de Popayán y no nos está llegando. Nos ha tocado salir a buscar otros proveedores que a veces nos venden hasta más costoso”, comenta.

Publicidad

Consulte:

¿Qué representa el bloqueo en Cauca? Esto dice una de las personas que más conoce la región Ante el difícil panorama, María Eugenia Lloreda, gerente de la Andi en Valle del Cauca, expresó su preocupación y consideró que "es una crisis económica importante”.

Publicidad

“Mirando las cifras, el 20 % de la exportaciones de Colombia van del Valle hacia el Ecuador. Exportamos por lo menos 360 millones de dólares a ese país. Las empresas están viendo cómo llegar allá, están saliendo por mar, por aire, por otras vías, hasta por Putumayo”, asegura.

Los empresarios también hicieron un llamado para que se inicie un diálogo constructivo y evitar las vías de hecho.

"No se puede seguir negociando con la miseria y el sufrimiento de la gente, presionando al Gobierno nacional con el desespero de los productores", sostiene, por su parte, Juan Felipe Vallejo, presidente del Comité Intergremial del Valle del Cauca.

Agrega que "no puede seguir haciendo carrera en Colombia la tesis de que es bloqueando las vías cómo se puede presionar al Gobierno nacional y extorsionarlo para que otorgue partes del presupuesto nacional.

Publicidad

Las pérdidas económicas para las empresas del Valle del Cauca y del suroccidente de Colombia son millonarias y, mientras sus actividades no regresen a la normalidad, el impacto económico podría ser devastador para muchas de ellas.

Más contexto:

Publicidad