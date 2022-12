La crisis que tiene a bomberos de este municipio del Valle del Cauca sin poder atender emergencias

La situación que afecta a este organismo de socorro llega en un momento crítico, pues el departamento se encuentra en máxima alerta por las lluvias.

El Cuerpo de Bomberos de la Cumbre entraron en paro, pues, según sus miembros, no hay recursos para acudir al llamado de la comunidad. Hasta la Alcaldía de este municipio del Valle del Cauca les debe más de 17 millones de pesos por concepto de sobretasa bomberil.

Explicaron que tampoco tienen equipos, implementos, vehículos o herramientas para atender una emergencia de grandes proporciones.

“Tenemos la M1 fura ede servicio, tenemos la M2, que es una máquina, en regular estado”, dijo la sargento Francia Elena Díaz, del Cuerpo de Bomberos de La Cumbre.

Por su parte, la Administración Municipal aseguró que ya se pusieron al día con el organismo de socorro.

“La intención es que los recursos lleguen, pero bajo la norma también y nosotros blindarnos frente a ese tema”, indicó Blanca Liliana Montoya, alcaldesa de La Cumbre.

Cuando los bomberos fueron a consignar el cheque que funcionarios de la Alcaldía les entregó, el banco no lo aceptó porque no coincidieron los números con las letras del valor total. Por ende, los bomberos seguirán sin plata y sin atender ninguna emergencia.

La emergencia que Bomberos Cali no pudo atender por trámite que tiene...