La cuerda de una cometa estuvo a punto de causar una tragedia en Cali

Jhon Jairo Solano contó que, cuando transitaba en su motocicleta por una calle del oriente de Cali y rumbo a su casa, el cáñamo de una cometa de unos niños que atravesaban la vía se enredó en su cuello.

“Veo que unos niños se atraviesan la calle con una cometa y yo no me percato, solamente los veo pasar, cuando siento que el cáñamo de la cometa se me enredó en el cuello”, manifestó Solano, víctima del accidente.

El motociclista sufrió graves laceraciones a la altura de la garganta y aseguró que un taxista fue quien lo salvó.

“Atrás venía un taxista que me colaboró en el momento en que iba perdiendo el equilibrio de la moto y se hizo en la parte de atrás a escudarme para que otro vehículo no me fuera a atropellar”, agregó la víctima del accidente.

Las Empresas Municipales de Cali, Emcali, alertaron a los padres de familia sobre los riesgos de elevar cometas en lugares inapropiados.

“Por lo tanto la recomendación sería hacerlo en las afueras de la ciudad donde hay sitios despejados y lejos de redes eléctricas. También se recomienda que no se construya, ni eleven cometas con elementos metálicos que puedan ser conductores de electricidad. Tampoco intentar bajarlas cuando se hayan enredado porque se corre el riesgo de algún accidente”, dijo Ómar Eduardo Arango, director comercial de energía de Emcali.

Las cometas se enredan en las cuerdas de energía y pueden provocar graves accidentes. Cifras de Emcali señalaron que en el 2015 se presentaron 115 eventos de cometas enredadas en redes eléctricas que ocasionaron a cortes de energía en algunos sectores de Cali.