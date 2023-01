La despampanante mujer policía de la que muchos se dejarían “arrestar infinitas veces”

Asegura que tiene “24 añitos”. Su belleza y figura han causado sensación en miles de personas.

Gina Pinzón es una joven patrullera de la Policía que no solo trabaja para hacer cumplir la ley, velar por la seguridad ciudadana y capturar bandidos, sino que genera furor en las redes sociales.

Gracias a su hermosura y despampanante figura, esta uniformada ha logrado flechar el corazón de miles de usuarios en Instagram, donde se identifica con la cuenta @alexaaa_narvaez. Muchos, incluso, como @andree_796, aseguran que, de ella, se dejarían “arrestar infinitas veces”.

“Mira, me puedes arrestar, por favor, soy un infractor de la ley, @alexaaa_narvaez, por tu culpa”, señala, por ejemplo, @heriberto_g.

La belleza de la patrullera es tan impresionante que muchos hasta bromearon con cometer delitos si saben que ella sería quien ejecutara las capturas.

“Si supiera que usted me arrestaría, me meto en problemas a cada rato, para que me arreste. ¡Jajaja!”, comenta @mjeankrlos.

En su cuenta @alexaaa_narvaez, donde acumula más de 185.000 seguidores, la patrullera asegura que es una caleña “de 24 añitos”, sencilla, humilde y soltera.

Además, en los comentarios de una de sus publicaciones más recientes y en respuesta a la pregunta de un usuario, la policía manifiesta que actualmente se encuentra de servicio en “Villao” (Villavicencio).

