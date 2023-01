La difícil situación que viven los migrantes venezolanos que decidieron quedarse en Cali

La ayuda brindada por la arquidiócesis de la capital del Valle del Cauca parece resultar insuficiente, pues siguen llegando ciudadanos del vecino país.

El albergue ubicado en el barrio la independencia estaba destinado para las 200 personas que decidieron quedarse en Cali, pero, con la llegada de más inmigrantes, actualmente hay 300 venezolanos, muchos de ellos aún sin empleo.

En colchonetas y carpas, pero ahora bajo un techo, así es como viven los 300 venezolanos que acogió la Arquidiócesis de Cali en un albergue.

“Aquí nos han tratado bien, Nos han dado hospedaje, comida y, más que todo, nos han dado colchones, ropa, pero queremos es los permisos porque venimos a trabajar”, dice Édinson Rodríguez, venezolano.

Arquidiócesis daría alojamiento a venezolanos que decidieron quedarse en Cali Aquí ellos reciben tres comidas y suplen necesidades básicas, pero dicen que no han podido conseguir trabajo, dado que no tienen el permiso.

“Es que hay veces nos dicen: ‘Ustedes los hombres son los que tienen que trabajar, es que son unos flojos’. No es que seamos flojos, sino que nosotros sin tener nada, cómo poder conseguir un trabajo, jamás lo vamos a poder conseguir”, afirma Júnior Barraza, venezolano.

“Nosotros vivíamos en Bogotá, nos vinimos fue porque Bogotá está demasiado fuerte y no teníamos esperanza de trabajo allá ni nada”, señala Nelly Orange, venezolana.

Entretanto, el secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, explica que el trámite que adelanta Migración Colombia ya está en curso.

“Solo los que están censados, solo los que hacen parte del grupo de los 13.100 pueden iniciar el trámite para sacar el permiso especial de permanencia, PEP. Los que no, lamentablemente entran a engrosar las filas de los trabajadores informales”, asegura.

¿Y ahora? Vence plazo pactado para que venezolanos desalojen zona aledaña a la terminal de Cali La situación es difícil para quienes apenas están llegando, pues muchos permanecen a las afueras del albergue.

“Tenemos diez días caminando, salimos desde Cúcuta, anoche llegamos aquí. Nosotros estamos de paso, le pido de verdad al alcalde para que nos ayude a terminar de llegar, nosotros vamos hacia Perú”, comenta Lorena Cabrera, venezolana.

Por su parte, Keslly Leudo, coordinadora logística de alimentación de la Arquideócesis de Cali, asegura que “se necesita productos de aseo, comida, cobijas toallas, almohadas” para seguir ayudando a estas personas,

Migración Colombia está tramitando los permisos de quienes están dentro del censo, pero quienes están llegando apenas no serán beneficiados. El trámite de permiso laboral para los más de 13.000 venezolanos podría tardarse hasta el fin de año.

