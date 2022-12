La disputa de dos hermanos en Cali por el cuidado de su mamá que sufre alzhéimer

El video de seguridad muestra a la mujer de 74 años y a su hija, que entra y después de abrazarla, sale con ella. En la cámara de afuera se ve el momento en el que suben a la adulta mayor y se la llevan en un automóvil.

La señora sufre de alzhéimer y su hijo Alejandro Ramírez denuncia que su propia hermana fue quien se llevó, con engaños, a su mamá.

“Le dijo que la iba a invitar a comer, la cuidadora le dijo que sí, cuando ella está haciendo su traslado a la otra puerta, suben rápido a mi mamá y se la llevan”, indicó Ramírez.

Alejandro ya interpuso una denuncia ante el Gaula y la Fiscalía, pero este viernes acudió a la Defensoría del Pueblo porque asegura que su madre no aparece.

“Se activará un mecanismo de búsqueda urgente a las autoridades para que se proceda con la ubicación inmediata de la señora”, afirmó José Faiber Muñoz, coordinador de Desaparecidos de la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, Noticias Caracol logró hablar telefónicamente con la señalada Adriana Ramírez, quien desmintió a su hermano.

“Se encontraba totalmente desnutrida, mal cuidada, yo vivo en Estados Unidos y, por esa razón, no había podido rescatarla antes. Son personas que no están preparadas para el cuidado de ella”, sostuvo.

La mujer asegura que, ahora, su mamá está bajo tratamiento médico adecuado. La suerte de la abuela de 74 años será definida por las autoridades.

Actualmente, hay un proceso en un juzgado de Cali donde los hijos reclaman el manejo de los bienes de su madre, debido a que la enfermedad que ella padece no le permite hacerse cargo de los mismos.