La dura sanción a empresa colombiana por imitar modelo de la marca de calzado Crocs

La compañía, que domina buena parte del mercado de calzado en Colombia, fue sancionada por Superindustria, por infracción a un derecho de propiedad intelectual.

La Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a Evacol S. A. S., empresa colombiana con sede principal en la ciudad de Cali, retirar, de todos los establecimientos comerciales del país y en un término máximo de 30 días, los modelos de tres referencias de zapatos tipo zuecos.

Esta decisión obedece a que, según la Superindustria, se infringió el derecho de propiedad industrial que posee la compañía norteamericana de calzados marca Crocs.

"Yo los invito a que primero revisen qué marcas, qué modelos, qué está registrado, para que no infrinjamos el régimen de propiedad intelectual industrial y después no nos veamos abocados a demandas por este tema", dijo Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio.

La sociedad colombiana Evacol S. A. S. también deberá destruir esta mercancía, al alrededor de 16 mil pares, y además pagar a Crocs una indemnización de 74 millones de pesos por daños y perjuicios.

"Esta forma ya es de uso común y genérico en el mercado colombiano. Y es usado, inclusive, antes de que Crocs se ganara el registro de la marca en Colombia. Era usado por varios empresarios, no solo Evacol, en el mercado colombiano”, afirmó Camilo Cortés, abogado de Evacol.

De acuerdo con la Superindustria, Evacol S. A. S. presentó una apelación, recurso que será resuelto por la Sala Civil del Tribunal de Bogotá.

Lo que se busca con estas sanciones, desde la Superindustria, es promover la creatividad, el diseño y la empresa colombiana, respetando los derechos de registros.

La Superindustria señala que denuncias contra la competencia desleal y violación a la propiedad industrial son recurrentes en Colombia. La recomendación, antes de comercializar cualquier producto, es asesorarse.