La emergencia de una mujer a punto de dar a luz que acabó con un feliz parto a cargo de una policía

La mujer embarazada no alcanzó a llegar hasta un centro asistencial, pero pidió ayuda en el CAI más cercano, donde le brindaron los primeros auxilios.

Una joven de 21 años que estaba a punto de dar a luz en Cali solo pensó en la Policía para lograr que su bebé llegara felizmente al mundo en una carrera contra el tiempo.

La situación no daba espera por lo que decidió desplazarse al CAI Llano Verde, en el oriente de la capital del Valle del Cauca y que es el más cercano de su casa.

Alli, se encontró con la subintendente Zaydia Paulina Cuero, una uniformada de 30 años oriunda de Nariño y quien, aplicando lo aprendido sobre primeros auxilios en la escuela de formación policial, le brindó la asistencia necesaria a la mujer para que diera a luz en el suelo de la estación.

“Llegó una señora en avanzado estado de gestación solicitando ayuda y procedimos a realizar las maniobras indicadas para lograr el nacimiento de la bebé. Me siento feliz y orgullosa de ayudar a una madre a dar a luz a su bebé”, señaló la uniformada.

De inmediato, la recién nacida y su madre, quienes se encuentran en buen estado, fueron trasladadas al Hospital Carlos Carmona para que se le brindara la atención médica correspondiente.

Es así como la primera imagen que vio la bebé fue la de una mujer policía, quien lleva once años en la institución, está casada y también es madre de una niña.