La emergencia que Bomberos Cali no pudo atender por trámite que tiene paralizadas sus ambulancias

Autoridades departamentales les pide un cambio en su objeto social para volver a habilitar los vehículos. Esto ya afecta su labor, pues no pudieron llevar a dos heridos.

Lucero Hernández y su hija de 12 años sufrieron lesiones en las piernas después que el techo de su vivienda colapsara. Los bomberos atendieron el caso, pero no pudieron trasladarlas a un centro asistencial, porque sus 14 ambulancias están inhabilitadas.

Según la mujer, esperaron casi una hora y ninguna ambulancia llegó al sitio de la emergencia registrada en Floralia, barrio del nororiente de Cali, durante la noche del pasado miércoles, horas después que las ambulancias quedaron suspendidas.

“Ninguna apareció, solo fue la Policía la que nos trajo”, aseguró Lucero, desde el centro asistencial donde fue trasladada junto con su hija.

¿SOS en Bomberos de Cali? Esta “dificultad” los obligó a suspender su... El teniente John Fitgerald Rodas, Jefe de Emergencias del Cuerpo de Bomberos de Cali, dice que las ambulancias están paralizadas porque en el objeto social de la entidad no dice explícitamente que pueden prestar servicios de salud, pese a que siempre se han dedicado a salvar vidas.

“Son exigencias que somos conscientes que tenemos que cumplir porque así lo dice la norma, pero, pues, díganos de una vez cuáles son, pero no gradualmente poco a poco, porque en la medida que vamos cumpliendo una nos salen con una exigencia nueva”, sostuvo el oficial.

La Secretaría de Salud del Valle del Cauca es la que hace la exigencia y explica que la norma va a beneficiar al organismo de socorro.

“Se le ha pedido que incluyan en su razón de ser la prestación de servicios de salud, para que con las ambulancias que fueron donadas por la Gobernación, ellos puedan contratar la prestación de servicios de salud con el transporte de pacientes y cobrarlo”, dijo María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.

No obstante, los bomberos señalaron que siempre han prestado el servicio de manera gratuita.