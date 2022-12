La “enfermedad” que aqueja a empleados de IPS en Cali y ya "contagia" a pacientes

Los empleados de la Corporación IPS Occidente, que tiene cinco sedes en Cali, se fueron a paro porque, según ellos, llevan cuatro meses enfrentando problemas con el pago de sus salarios.

"Este mes lo vivimos con apenas el 40 % del pago del salario y se nos manifiesta que tal vez no tengamos un pago cumplido de la prima ni del otro 60 % salarial que nos adeudan", dijo Luis Alberto Agudelo, uno de los trabajadores afectados.

Esta situación ya ha generado afectaciones a los pacientes que requieren los servicios de atención por parte de esta entidad en la capital del Valle del Cauca.

"No me han podido dar mis incapacidades, no me están entregando la droga y tampoco nos han pagado puntualmente, a las empresas, las incapacidades y eso me afecta", afirmó Fernando Rodríguez, uno de los pacientes que no ha podido recibir atención.