La explicación de los organizadores sobre la polémica procesión de Lunes Santo en Popayán

Se trata, además, de la única procesión que no sale de las iglesias de la Ciudad Blanca, parte a las ocho de la noche desde uno de los claustros de la Universidad del Cauca

A pesar de que esta procesión de Lunes Santo no cuenta con el aval de la junta Pro Semana Santa ni de las autoridades civiles y eclesiásticas, se institucionalizó hace tres años como la procesión de la instauración de la Santa Eucaristía o la Procesión del Pueblo.

Un perro al que le llaman Periodista, y un gato fueron colocados en el paso principal de esta procesión, que representa la instauración de la Sagrada Eucaristía. Los organizadores de esta ceremonia explican su significado.

“El perro es la lealtad y el gato de la traición, entonces once apóstoles fueron leales y uno fue el traidor. El perro significa la lealtad y se llama Periodista, el gato tiene su nombre pero es mejor omitirlo”, señala Luis Eduardo Ayerbe, presidente de la Junta Pro Semana Santa.

¿Qué tiene Popayán para ofrecer y también sorprender a los turistas en esta Semana Santa? En la procesión desfilan las imágenes de los once apóstoles, la virgen de Los Dolores y el Santo Ecce Homo, patronos de la ciudad.

“En esta procesión desfilan once apóstoles a excepción de Judas Iscariote, que fue un instrumento del demonio y fue utilizado para traicionar al divino maestro”, explica Fernando Guevara, miembro de la Junta procesional del Lunes Santo.

Los organizadores de las ceremonias oficiales de la Semana Santa dicen que no se trata de una procesión y explican por qué no tiene reconocimiento oficial.

“Lo que pasa es que nosotros llamamos procesión a lo que sale de una iglesia y está apoyada por la iglesia. Tengo entendido que hay un desfile que no sale de ninguna iglesia, no sé si tenga acompañamiento de sacerdotes en la procesión. Es un desfile pero no está avalado como procesión”, manifiesta Fabio Humberto García, vicepresidente de la Junta Pro Semana Santa.

De cualquier forma, para esta Semana Mayor, se espera el arribo de unos cincuenta mil visitantes a la ciudad de Popayán.