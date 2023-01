La extraña muerte de una mujer que se desplomó cuando transitaba por una ciclorruta

La víctima es una persona de aproximadamente 60 años de edad, según las autoridades.

Una mujer falleció tras desplomarse, según testigos, cuando caminaba por una ciclorruta del barrio San Luisito, nororiente de Cali.

“Algunas personas manifestaron que la vieron caer luego de llevar sus manos al pecho pero no informan nada más, allí la señora cayó”, señaló el capitán Héctor Rodríguez, comandante de la estación de Policía La Sultana.

El hecho ocurrió durante las horas de la noche del pasado martes 14 de agosto y, hasta las primeras horas de la mañana de este miércoles, no había podido ser identificada.

El cuerpo de la mujer permanece en Medicina Legal, a la espera que sea reclamado por sus familiares.

