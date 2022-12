La factura llega puntual, pero el agua no: en un barrio de Cali protestan con la quema de recibos

El hecho fue protagonizado por habitantes de La Paz en Terrón Colorado, occidente de la ciudad. Aseguran que el agua no les llega de manera continua.

"El agua solo les llega de tres de la mañana a cinco de la mañana, dos horitas", aseguró Marcos Amaya, vocero comunidad.

No entienden cómo las Empresas Municipales de Cali, Emcali, les cobra un servicio que no tienen y advirtieron que no pagarán las facturas, que, según Rafael Hernández, edil de la Comuna 1 de Cali, sí llegan puntuales.

La empresa encargada del servicio explicó que detectó problemas en la manipulación de algunas válvulas por parte de la comunidad, lo cual no permite la distribución del líquido en el sector.