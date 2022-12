La familia Palomeque Cruz ya encendió su arbolito de navidad y, con él, estos recuerdos

Por primera vez Carolina y Lincoln celebrarán esta maravillosa época con su pequeño hijo Matías. Así lo destacó la presentadora y modelo en sus redes sociales.

Esta será, además, una navidad de contrastes para la familia Palomeque Cruz. Aunque la disfrutarán en compañía de su primogénito, quien nació en abril del presente año, lamentan la ausencia de 'Olguita', madre del actor cucuteño, la cual falleció hace pocos meses como consecuencia del cáncer.

"Esta navidad es muy importante para nosotros. DIOS nos mandó el regalo más grande... nuestro Hijo, y se llevó a su lado al ángel que hoy nos cuida y que tanto extrañamos... mi suegra", escribió la famosa vallecaucana en publicación hecha en su cuenta de Instagram.

Para Carolina Cruz no ha sido fácil entender que su suegra ya no está... Se trata de un video en el que Carolina muestra que en su casa ya encendieron las luces del arbolito de navidad, al ritmo del tradicional tema 'We wish you a merry christmas'. Un momento que quiso compartir con sus seguidores.

"El árbol de Matías es muy especial, tiene los momentos más importantes para nosotros y para el en este 2017. No saben la alegría que le da ver las luces llenas de imágenes de AMOR", resaltó la también empresaria.

La publicación ya cuenta con cerca de 471.000 reproducciones y más de 60.500 Me Gusta. En la mismo, los usuarios han aprovechado para enviar felicitaciones por la unión y el amor que se evidencia en el hogar de esta famosa pareja.

