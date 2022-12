La fiebre del Pokémon Go contagió al área de urgencias de un hospital en Cali

Foto: Noticiascaracol.com

La fiebre de Pokémon Go llegó a Cali en la noche del pasado jueves de una forma inesperada y fuera de lo normal. A la fuerza, Tres jóvenes intentaron ingresar al área de Urgencias del Hospital Cañaveralejo para cazar uno de los personajes y, así, avanzar en este juego de aventura y realidad aumentada que fue lanzado en el mundo a inicios de julio del presente año.

Los médicos y el personal de seguridad tuvieron que mediar con estas personas para que entendieran que no podían ingresar al centro de salud. El secretario de Salud de Cali, Alexánder Durán, denunció la situación, pues en este espacio hay personas enfermas y no sería ni seguro, ni cómodo, para los pacientes.

Por un momento, la situación se salió de las manos, pues dicho hospital en horas de la noche sólo tiene ingreso por la zona de Urgencias. Los vigilantes no los iban a dejar entrar por lo que se generó un conflicto.

“Afortunadamente, fueron los médicos quienes salieron a explicarle a los tres jóvenes, quienes entendieron y se marcharon. En estos lugares, pacientes y familiares están pasando cosas a veces difíciles. Yo no me imagino que se pongan a buscar pokémones en el HUV, no son lugares para jugar”, afirmó Durán.

El Secretario informó a las diferentes IPS de la capital del Valle del Cauca sobre esta situación para que puedan estar atentos a esta dinámica que ya tiene millones de seguidores en el mundo.

“Hemos realizado un comunicado a las IPS públicas y privadas invitándolos a que tomen todas las acciones necesarias para evitar que se lleven a cabo este tipo de juegos al interior de estos espacios. Esperamos que la situación presentada en el Cañaveralejo no vuelva a suceder”, agregó el funcionario.

Tour Poke Go Cali

Pese al inconveniente registrado en el hospital, un par de seguidores del juego organizaron una actividad en Cali que se realizará este domingo 23 de julio para encontrar y atrapar pokémones en la ciudad.

“Lo que quise hacer fue organizar el proceso de ir a coger pokémones tratando de evitar este problema que hubo con el hospital o que vayan a estar en las calles y les roben los celulares. Esta actividad organizada es para que se reúnan personas que utilizan la aplicación e ir a diferentes sitios turísticos de la ciudad y así recoger los personajes”, dijo Carlos Felipe Aragón, promotor del tour.

El tour tiene un costo de $65.000 por persona y $110.000 por pareja, irá de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

“Incluye transporte con aire acondicionado, internet móvil, puntos de recargas, seguridad privada y acompañamiento de la Policía”, agregó Aragón.

Se recorrerán sitios como el Parque de las Banderas, Estadio Pascual Guerrero, Parque del Perro, monumento de Sebastián de Belalcázar, Zoológico de Cali, La Tertulia, Gato de Tejada, Gobernación, Plaza de Caycedo, San Antonio, Torre de Cali, entre otros.

Para mayor información sobre esta iniciativa puede comunicarse al 3126117375.

