La foto y el comentario sobre el dinero con los que Kevin Roldán reventó las redes sociales

El reguetonero caleño generó un fuerte impacto entre miles de sus seguidores, quienes no se quedaron callados.

Kevin Roldán, uno de los reguetoneros más populares de Colombia, sacudió las redes sociales con un reciente comentario sobre el dinero que publicó en su cuenta de Instagram, junto a una foto donde aparece sentado en el parte trasera de su imponente Lamborghini.

“El dinero no compra la felicidad”, escribió el artista vallecaucano, a quien se le ve pensativo en la imagen que acompaña este mensaje.

Por supuesto, el comentario no pasó desapercibido para muchos de los más de 5,5 millones de seguidores que tiene en Instagram, pues más de 2.300 le respondieron de distintas formas en un lapso de cinco días.

“Uff! Teniendo en cuenta lo que vos decís, ya uno empieza a cambiar la forma en que lo ve, nada más importante que estar rodeado de la gente que sí lo aprecia a uno”, comentó, por ejemplo, @santiago_samboni2002.

“Mientras tenga a mi mamá a mi lado, no necesito esos lujos ni nada! Si ella es feliz, yo soy feliz”, anotó, entretanto, @_lilbiggs.

Pero mientras unos aprovecharon el mensaje para reflexionar sobre lo que aparentemente quería transmitir Kevin Roldán, otros lo criticaron por hacerlo poniendo en evidencia sus lujos.

“Es muy cínico por tu parte decirlo sentado en tu ‘Lambo’, se llora mejor donde tú estás, te lo aseguro”, afirmó @espelandya.

Entre la gran cantidad de comentarios, por supuesto, también aparecieron aquellos con contenido sarcástico e incluso burlesco.

“Pues prefiero llorar en un Lamborghini que en un Renault”, escribió, por ejemplo, @manujhonatan.

“Cómo me encantaría estar triste en mi ‘Lambo’ y mi casota”, publicó, por su parte, @andres_10carrillo.

“El dinero no compra la felicidad, pero, la verdad, no me molestaría llorar en una mansión con un Lamborghini”, afirmó otra usuaria identificada como @paola_andrea1799.

Al final, en medio de la diversidad de puntos de vista, los fanáticos del artista simplemente concluyeron que, aunque el dinero no compra la felicidad, “sí ayuda bastante”.

