La frase del Arzobispo de Cali que levantó ampolla en el Centro Democrático

Una polémica y serie de críticas se desataron en redes sociales por parte del uribismo, tras una entrevista publicada en un medio de comunicación escrito de Cali donde monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de la ciudad, manifestó que “todo ciudadano honesto dará su voto por el sí a los acuerdos”.

En diálogo con Blu Radio, monseñor explicó que, en la entrevista que concedió al diario El País de Cali, habló de la paz como valor supremo para una sociedad, más allá de la problemática partidista del sí y el no en el plebiscito.

“La paz es un valor que está más allá de los partidos y las polémicas. Sería lo más raro que yo que llevo 23 años tratando de ayudar a hacer diálogos y acuerdos, aún entre pandillas de barrio, y ahora he estado ayudando en esto (diálogos) dijera que no voy aprobar los acuerdos”, explicó.

El arzobispo dijo que lo verdaderamente grave es que “se partidice una cosa tan delicada como la terminación del conflicto armado”.

“Creo que hay que hacer un ejercicio muy grande de objetividad. Estoy pensando con el sentimiento de las víctimas, de un país que necesita terminar el conflicto armado”, agregó.

En la entrevista radial, el religioso reiteró que “la honestidad ciudadana es la que impulsa el sí", al puntualizar que no entiende por qué hay personas que se ofenden tanto.

A través de su cuenta personal de Twitter, Carlos Holmes Trujillo, quien fue candidato del Centro Democrático a la Vicepresidencia de Colombia en 2014, expresó su malestar frente a lo declarado por monseñor Monsalve.

“No es buen mensaje para el país, ni aceptable internacionalmente que esos culpables de los más graves delitos no paguen ni un solo día de cárcel y puedan ser elegidos. Millones de colombianos estiman que pueden haber acuerdos mejores”, manifestó Holmes Trujillo.

RESPETUOSO MENSAJE A MONSEÑOR DARÍO DE JESÚS MONSALVE. pic.twitter.com/yQFW2jrhjW — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) August 16, 2016

Otros ciudadanos, entre ellos la senadora del Centro Democrático Thania Vega, también rechazaron y cuestionaron las declaraciones del religioso.

Grave que Monseñor Monsalve trate de deshonestos a quienes estamos con el NO eso no le queda bien a un sacerdote.@CeDemocratico — Thania Vega (@ThaniaVegaP) August 15, 2016

