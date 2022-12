“La gente no me creía”: la voz salvadora que alertó de avalancha en Corinto y evitó tragedia mayor

Habitantes de este municipio del Cauca agradecen las llamadas que, desde la parte alta, alertaron sobre la emergencia. Una humilde campesina fue la protagonista.

Al ver que la magnitud de la creciente súbita bajaba por la parte alta del río La Paila, Paula Andrea Cuetia subió hasta la parte más alta de su casa, sacó su celular y comenzó a llamar a sus seres queridos. El primero de ellos fue su esposo, quien estaba en el casco urbano y le advirtió sobre el peligro que se avecinaba.

“Yo llamaba a los que yo distingo que viven hacia las orillas del río en Corinto, pero la gente no me creía. Yo les decía: ‘el río se salió’. Tenía muy pocos minutos, la señal se fue porque subía un gas del río, no salía la señal, al final salió, pero la gente no creía”, dijo la mujer.

Gracias a llamadas como la de Paula Andrea fue que quienes creyeron en la señal de alerta lograron ponerse a salvo.

“Llamaron de la parte de arriba de Carrizales para decir que venía una avalancha. Entonces, todo mundo se puso alerta y pudimos evacuar. Y, gracias a Dios, no hubo tantas víctimas”, afirmó Eider Muñoz, habitante de Corinto.

“Y gracias a ellos, diciéndolo entre comillas, la tragedia no fue más grande, porque el número de desaparecidos habría sido grandísimo, dado a la magnitud del evento y el potencial de la avalancha que se nos vino encima”, aseguró Óscar Quintero, otro residente del municipio.

También, el cabildo indígena de Corinto puso en marcha un plan de contingencia, atendiendo las desesperadas llamadas que se recibían desde la zona montañosa.

“Desafortunadamente, las vidas que cobró la avalancha fue porque la gente, primero, no cree y, segundo, es muy apegada a las cosas materiales”, sostuvo Hilario Guegia, gobernador indígena.

Quienes lograron ponerse a salvo fueron los habitantes de un sector, donde aún continúa la remoción del lodo y las piedras que abruptamente ingresaron a las viviendas.

En Corinto, bomberos voluntarios suministran agua potable a sus habitantes, ya que la avalancha afectó el acueducto que surte al municipio.

