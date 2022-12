La gringa que dejó su país para ayudar a poblaciones vulnerables en Cali

Whitney Cox nació en Nueva York, Estados Unidos, pero, hace año y medio, decidió radicarse en Cali donde se enamoró del folclor de la costa pacífica colombiana. Actualmente es la directora ejecutiva de la Fundación Alvaralice, donde apuesta por cambiarle la vida a jóvenes en alto riesgo.

“Soy una neoyorquina poniendo mi granito de arena aquí por Cali, porque creo mucho en esta ciudad, creo en ustedes, en los jóvenes del sector de Aguablanca”, manifestó Cox.

La gringa dejó la comodidad de Wall Street, en el corazón de su ciudad natal, para dedicar su vida a los barrios pobres del oriente de la capital del Valle del Cauca. Ahora, promueve el club de amigos del Tecnocentro Somos Pacífico.

“La idea es que cada persona pueda poner su granito de arena por medio de donaciones, pueden ser $5.000 ó $10.000 mensuales, realmente para nosotros el monto no es importante, sino que todos nos sintamos parte de esta iniciativa”, explicó Cox.

Los jóvenes que asisten a los diferentes talleres culturales y artísticos agradecen el esfuerzo que hacen por mantener las puertas abiertas del lugar.

“Es una maravilla, aquí me siento libre, me siento yo, soy una persona nueva porque cuando uno hace lo que a uno le gusta uno se siente vivo”, dijo David Micolta, violinista.

El Tecnocentro Somos Pacífico funciona desde hace tres años con el aporte de muchos como Whitney, que quieren ver grande un sector marginado.