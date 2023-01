¿La ha visto? Familia en Cali vive un drama por la desaparición de esta niña de apenas 13 años

Mientras las autoridades investigan el caso, la madre de la pequeña hace un llamado a la comunidad para que brinde información que permita dar con el paradero de su hija.

Natalia Chocué Estrada salió el pasado domingo 8 de abril a visitar una vecina en el barrio El Poblado 1, en el oriente de Cali.

“Esta desesperanza ya no la estoy aguantando más. Antes le pido mucha fuerza a Dios para estar parada día tras día”, señala Adriana Patricia Chocué, madre de la menor desaparecida.

Sus familiares han puesto carteles con su foto por toda la ciudad de Cali, pues no pierden la esperanza de hallarla pronto.

“Que por favor no la vayan a perjudicar y que la entreguen, así la dejen por ahí pero que la entreguen”, manifiesta Benjamín Chocué, abuelo de la niña.

Natalia tiene 13 años de edad y actualmente cursa séptimo grado en el colegio Hernando Navia Varón de Cali.