La hermosa y popular modelo en redes que flechó el corazón de joven jugador del Deportivo Cali

Se trata de una ingeniera industrial de 25 años que, "por cosas de la vida", terminó en el modelaje. Su belleza y nobleza cautivaron a un central azucarero.

María Fernanda Álvarez, quien además es hincha del Deportivo Cali, se conoció con el futbolista Juan Sebastián Quintero en 2015. Su primer contacto fue por vía telefónica.

“Yo publicaba mis fotos y, cuando Juancho se dio cuenta que vivía en la unidad de un amigo suyo, habló con él para que me pidiera el número. Comenzamos a hablar. Siempre he sido hincha del Cali y él me invitó como dos veces al estadio, pero me salía trabajo y el tiempo no me daba. Ya después nos conocimos”, recuerda María Fernanda.

Luego de tres meses de conversaciones telefónicas llegó el día de su primer encuentro en persona. Fue el 12 de octubre de 2015, cuenta Juan Sebastián Quintero.

“No habíamos podido coincidir para vernos, por mi trabajo y el de ella, que en ese tiempo estaba terminando su carrera. Ese día logramos sacar tiempo, fuimos a Ventolini a comer helado y, de ahí, comenzamos a vernos seguido. Ella compartía con mi familia y yo con la de ella. En enero 2 de 2016 le dije que fuéramos novios”, asegura el futbolista de 22 años.



‘Mafe’ es ingeniera industrial de la Universidad Autónoma de Occidente. Dice que, por cosas de la vida, terminó en el mundo del modelaje, al que se dedica desde hace 3 años.

Señala que al principio consideró que sería difícil, pero con el tiempo se fue acoplando y ahora es algo que adora hacer.

“Para mí, llegar a una sesión de fotos es llegar a otro mundo, completamente feliz, me transformo. Si estaba triste, se me va la tristeza. Esas horas que estoy modelando son lo máximo, se me olvida todo, soy completamente feliz, soy otra persona. Amo lo que hago”, asegura la hermosa joven.



Por su parte, el futbolista del Deportivo Cali afirma que su novia es una mujer muy familiar, algo que lo conquistó. “Ella es amor puro. Hubo muchas cosas que me enamoraron de ella, pero básicamente fueron los valores que tiene y ese compromiso y lucha por sacar adelante a su familia y lograr los sueños que tiene. Conocerle todas esas virtudes y entenderle sus defectos”, explica.

‘Mafe’ también se roba más de un suspiro en Instagram, donde actualmente cuenta con más de 355 mil seguidores. Entre risas, confiesa que desconoce el porqué de su popularidad en esta red social.

“Mis tías y mis primas me dicen: ‘Ey, Mafe. ¿Tú qué haces para tener tantos seguidores? ¿Compras?’. No sé cómo responderles. Solamente subo fotos casuales, del diario, selfies, de mi entreno, de mi trabajo, de mi familia, con mi novio. Fotos de mi vida cotidiana. Ni siquiera son mostronas o vulgares. He llegado a pensar que puede ser porque a las personas les gusta lo que ven en mis fotos y lo que les puedo transmitir. Me imagino que hay niñas interesadas en el mundo del modelaje o personas que sientan algún tipo de admiración”, dice.

Respecto a su pareja, la bella modelo expresa que lo ve triunfando como jugador y cumpliendo su mayor sueño: jugar en Europa. Asimismo, afirma que ya tienen planes para el futuro. “Queremos formar nuestro hogar, así que tenemos planeado casarnos, irnos a vivir juntos y crecer día a día como pareja y como personas”, concluye.