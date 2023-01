La hipótesis del asesinato de publicista baleado tras, al parecer, firmar documento para rentar moto

Hay conmoción por el asesinato del hombre, quien dirigía un periódico comercial y es hijo de un exalcalde. Según sus familiares, no tenía amenazas.

A Jairo Calderón Plazas, le dispararon en el barrio Municipal, de Tuluá, centro del Valle del Cauca, tras una supuesta cita para el alquiler de una motocicleta.

“Salió a cumplir una cita al Parque de los 50 Mil Metros, porque, al parecer, había adquirido una motocicleta en calidad de préstamo. Y, al parecer, una vez se firma el documento, 5 ó 2 minutos después, es que suceden los hechos”, dijo Carlos Octavio Quitián, secretario de Gobierno de Tuluá.

De acuerdo con las autoridades, la hipótesis que ha tomado fuerza en este caso hace referencia a problemas que la víctima aparentemente tenía por un trámite en el proceso para alquilar el vehículo.

El hombre asesinado es hijo del exalcalde de Tuluá Luis Eduardo Calderón, tenía 29 años, era publicista y llevaba tres años como director del diario comercial Contacto.

“Él tenía una empresa y, a través de esa empresa, también tenía un diario y él trataba de hacer notas comerciales, pero siempre las vinculaba a aspectos positivos de la región”, dijo Andrés Mauricio Calderón, primo de la víctima.

Director de un diario en Tuluá fue asesinado a tiros cuando se movilizaba en su moto Según el familiar, Jairo empezó a formarse en el periodismo desde que era muy niño y esa labor siempre se la dedicó a la parte social. Entretanto, las autoridades adelantan la investigación con vídeos de cámaras de seguridad para esclarecer el asesinato.

“Fueron puestas a disposición de los organismos de inteligencia para que sirvan como herramientas fundamentales, que no solamente nos permitan identificar a los sujetos que cometieron el crimen, sino, posiblemente, los hechos que llevaron a que se cometiera”, dijo Quitián.

Familiares y colegas exigen que este caso no quede en la impunidad.