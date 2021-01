La historia de la periodista a la que el COVID-19 le arrebató a tres familiares

Santiago de Cali sigue en máxima alerta ya que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos está en un preocupante 96.5%. Las autoridades del municipio preparan medidas para evitar más contagios de coronavirus COVID-19 y un posible colapso del sistema hospitalario.

Actualmente la capital del Valle del Cauca cuenta con 28 camas de UCI para pacientes contagiados con el virus.

La historia de Paola Gómez, periodista, está directamente ligada con el COVID-19. Ella, además de registrar a diario cómo avanza la enfermedad en la región, tuvo que vivir en carne propia el deceso de tres de sus familiares que se contagiaron.

“Como periodista y persona que ha visto de cerca lo que pasa con la enfermedad, es muy doloroso ver cómo uno encuentra todavía aglomeraciones y celebraciones de fin de año. Todos esos excesos duelen mucho”, afirmó la comunicadora.

Nelson Gómez murió el 8 de septiembre, Ramón Gómez falleció el 29 de noviembre y Esperanza Perafán perdió la vida el 25 de diciembre.

“Parece que la gente no entiende lo que está pasando. La enfermedad está y no va a parar, ya está repitiendo casos. Debemos mantener las alertas activas, no bajar la guardia ni relajarse un minuto. En un suspiro, la enfermedad se expande”, concluyó Gómez.

Mientras se registran tragedias como la de la familia de la comunicadora, el municipio sigue en alerta máxima por la pandemia. Los contagios, la letalidad, la ocupación de UCI y la indisciplina ciudadana siguen en aumento.

“La ocupación está en 96.5 %. Tuvimos una alta afluencia de personas en los últimos días, esto nos llevó a gestionar con las camas que tenemos disponibles hasta el momento”, manifestó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.

Las autoridades del municipio se reunieron este martes a puerta cerrada para analizar la imposición de más medidas restrictivas que buscan detener los contagios de coronavirus COVID-19 en la capital del Valle del Cauca.