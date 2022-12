La historia detrás de "Mejor que yo", el más reciente sencillo de Farina

En Facebook Live con Noticias Caracol, la Nena Fina del género urbano en Colombia dio a conocer algunos detalles de su próximo álbum y de su nueva disquera.

La artista paisa aprovechó su visita a la Sultana del Valle, en el marco de la promoción de su más reciente sencillo "Mejor que yo" para responder algunas preguntas de los seguidores de nuestra Fan Page. Asimismo, recibió varios elogios y compartió con los usuarios su talento.

"Estoy sorprendida con el recibimiento que me ha dado Cali y con la acogida que ha tenido mi canción "Mejor que yo". El club de fans más grande lo tengo acá en Cali. Quiero agradecerles a todos los caleños por su amor, por su cariño y confianza", expresó Farina.



La actriz, compositora y cantante también dijo qué la inspiró a escribir su más reciente producción musical. "La infidelidad es el tema de 'Mejor que Yo'. Es una canción que empecé a escribir hace mucho tiempo y la dejé por ahí tarareándola. El año pasado, que estuve en Estados Unidos con los productores A&X, por esa semana escuché a dos amigas que me contaban sobre infidelidades de sus novios, entonces dije que 'tengo que hacer una canción sobre la infidelidad'. Así que terminé de escribir la que ya tenía".

La antioqueña señaló que este sencillo evoca ese difícil momento por el que pasa una persona cuando descubre que su pareja, el ser al que tanto le ha dado y amado, la engaña con alguien más. "Es una canción de la vida real, algo que me pasó y le metí una que otra cosita de otras historias. La gente se ha identificado con la canción, no solo mujeres, también hombres", dijo.

La Nena Fina no dudó en expresar su admiración por una de sus más grandes referentes en el género urbano, la puertorriqueña Ivy Queen. Incluso respondió a la pregunta de un usuario sobre cuándo hará un dúo con la famosa reguetonera.

"Eso se tiene que dar. Ivy Queen y yo somos grandes colegas, nos apoyamos bastante. Fue nuestra pionera dentro de la música urbana femenina y por Colombia también lo fui yo, entonces tenemos una conexión muy bonita. He compartido con ella, es una gran consejera y una artista a la que admiro en todos los sentidos como cantante, rapera, compositora, madre, esposa, empresaria. Ella es el top", manifestó Farina.

La paisa además adelantó que muy pronto sorprenderá a sus fanáticos con una colaboración que hará con uno de los más grandes raperos del mundo. Aunque no quiso entregar nombres y dijo en mayo podría revelar de quién se trata.

Asimismo, Farina contó que desde que retomó su carrera artística, hace cinco meses, se le han abierto grandes oportunidades, entre ellas, contar con el respaldo de dos reconocidas disqueras, The Commission Presents y Roc Nation Latin, esta última fundada por el exitoso rapero y empresario Jay Z, esposo de Beyoncé.

"Yo recibí varias propuestas, pero siempre pensé y tenía en mi corazón que debía esperar y seguir trabajando un poco más solita y con mi equipo familiar. Ahora la Nena Fina tiene dos compañías respaldando su talento y su carrera. Fueron 12 años esperando la oportunidad de que un equipo grande de trabajo se fijara en mi talento y me llegó. Estoy feliz", puntualizó la artista urbana.

Farina señaló que su nuevo álbum, cuyo lanzamiento aún no tiene fecha, ya está listo. Adelantó que esta producción discográfica contará con once canciones escritas por ella y, como novedad, cada uno de los sencillos tendrá su video. También habrán dúos con Bryant Myers y con Don Omar, aunque aún no se define si la canción que grabó con el intérprete de 'Pobre Diabla' esté en su disco o en el del puertorriqueño.

"Mi álbum lo apadrinó uno de los raperos más grandes del mundo, Wyclef Jean, al que vimos con Shakira en Hips don't Lie que es Wyclef Jean, productor que ha trabajado para Michael Jackson y Beyoncé. Con él estuvimos todo el año pasado trabajando en su estudio, sacando ideas, colores y básicamente va súper bien", puntualizó la antioqueña.