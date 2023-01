La “horrible” situación por derrumbes en vía Cali-Buenaventura que estuvo cerrada más de 4 horas

La emergencia se presentó por las fuertes lluvias. En la capital del Valle del Cauca se inundaron vías y el río Cali registró un aumento inusitado de su caudal.

La situación más grave se presentó en el kilómetro 18 sobre la vía Cali-Buenaventura. Debido a las fuertes lluvias caídas en el sector, un derrumbe de tierra taponó completamente la vía durante más de cuatro horas.

“Cuando yo miré que se vino todo este lote de ahí y ya ahí se quedó taponada toda la carretera. Y no pudieron pasar más vehículos”, dijo Élida Gómez, habitante de la zona.

A lado y lado del derrumbe se formó gran congestión vehicular mientras se podía abrir paso nuevamente. Hasta el lugar llegaron unidades del Ejército, Policía y bomberos a atender la emergencia, que afectó a muchos usuarios de la carretera.

“Vimos ahí un derrumbe, tres derrumbes hubo en la noche ahí. Yo venía de Cali a las 7:30 y luego arranque como a las 11:00. Muchos derrumbes, invierno”, afirmó Fernando Zamorano, conductor de buseta.

En total, en este corredor vial se presentaron ocho derrumbes que tienen en alerta a las autoridades y habitantes de la zona.

“Los carros no podían pasar, la gente no podía pasar, yo tenía que trabajar, no pude, porque esto estaba horrible”, afirmó Rosalba Quiñónez, habitante del kilómetro 18 vía Cali-Buenaventura.

En el norte de la capital del Valle del Cauca se registraron vías inundadas. Además, el río Cali estuvo crecido varias horas y fue necesario monitorear por temor a un posible desbordamiento.

