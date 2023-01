La incómoda situación que Maleja vivió lactando en público y que la llevó a impulsar este reto

La youtuber caleña relató lo que le pasó en reconocido restaurante de Bogotá cuando Macarena le empezó a pedir que la alimentara y ella se dispuso a hacerlo.

“Sebas estaba en cine con Guadalupe y yo estaba almorzando con Macarenita. Y, entre el almuerzo, toda esta dinámica con la chiquita, ella me empezó a pedir teta y yo la saqué en un restaurante muy conocido en Bogotá”, dijo Maleja Restrepo en un video publicado en YouTube.

La vallecaucana aseguró que la pequeña, quien ya tiene nueve meses, es muy apegada a su seno, pese a que actualmente cuenta con alimentación complementaria. Por lo tanto, no tiene inconvenientes en lactarla en público.

“Al lado había una mesa con dos mujeres, que me miraron fastidiadas. Entonces, puse un tweet después preguntando por qué había gente que le fastidiada lactar en público. La mayoría estaba a favor, pero otra comparó esta lactancia con adjetivos como es un fastidio, un asco”, explicó.



Es así como la popular youtuber decidió promover el reto #LactanciaChallenge para que las mamás dejan a un lado los prejuicios y alimenten a sus bebés en público, pues, como dice su esposo, ‘Tatán’ Mejía, “el problema no es de la que está lactando, es del Güe#$% que le fastidia”.

“Lactemos en público”, sostiene Maleja en el video que en menos de 24 horas ya había superado las 90.000 reproducciones, sumado a que la iniciativa empezó a tener acogida a través de las redes sociales.



¿Qué opina? ¿Se le mide?