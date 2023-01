La inflación no da tregua en Valle del Cauca y consumidores han tenido que hacer estos ajustes

El aumento de precios, principalmente en la canasta familiar, ha llevado a la ciudadanía a recortar gastos e incluso a abstenerse de realizar algunas actividades.

Según el programa 'Cali cómo vamos', en el caso de los alimentos y las bebidas no alcohólicas se registró, entre enero y abril de este año, un incremento del 5,30%, superior en la capital del Valle del Cauca que en el resto del país.

Ante la inflación, que no da tregua, algunas personas compran en menores cantidades, otros hasta han dejado compartir en familia actividades culturales y de entretenimiento y hay quienes no han vuelto comprar ropa y zapatos para darle más importancia a la educación de sus hijos.

"Ya tenemos que apretarnos el estómago. Ya no podemos comer lo que tenemos que comer, porque la situación está difícil. Todo mundo se está quejando", expresa la ciudadana Margot Salazar.

Debido a esta situación, algunos consumidores han tenido que alargar la vida útil de muchos productos y abstenerse de gastar en servicios que antes sí podían adquirir.

"Se debe mermar en las compras como decir la ropa, los zapatos, para darle prioridad a la alimentación y al pago de los servicios públicos", manifiesta por su parte Jorge Rodríguez, residente de Cali.

Sumado a esto, está el desempleo en la ciudad que, según cifras del DANE, en el primer trimestre del 2019 fue de 13.5%. Por esto los caleños recurren al rebusque.

En la capital vallecaucana hay un registro de más de 530 mil trabajadores informales, lo que corresponde a un 2% más que a comienzos del año anterior.