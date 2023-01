La investigación que condujo al hallazgo de marihuana dentro de bus accidentado en Ecuador

En el vehículo, que salió desde Cali, había más de media tonelada del alucinógeno, cantidad avaluada en 1,7 millones de dólares.

Desde el 2016, la Fiscalía colombiana tenía interceptada a una organización que delinque en el norte del Valle del Cauca y que traficaba droga hacia Ecuador, bajo la modalidad de tours a bajo costo.

"Se escuchó en líneas, acerca de una sustancia estupefaciente que iría en el bus que resultó accidentado en el Ecuador. Se coordinó con las autoridades ecuatorianas, de fiscal a fiscal general", Álvaro Osorio, delegado contra la criminalidad organizada.

Revelan que bus que salió desde Cali y se accidentó en Ecuador no llevaba cocaína Se trata de un alijo de 584 paquetes de marihuana tipo creepy, que habría sido camuflado en las paredes del bus y que, dos días después del trágico accidente, fue detectado por un canino.

"Un can pudo dar la señal positiva y luego procedimos a continuar los protocolos, que son comunicar a la Fiscalía, hacer una intervención y abrir los compartimientos donde presumíamos que se encontraba el alcaloide y así se pudo determinar", dijo general Carlos Alulema, director de la Policía Antinarcóticos de Ecuador.

Un perro fue el que descubrió alijo de marihuana oculto dentro del bus accidentado en Ecuador En el caso del bus accidentado en Ecuador y que había partido desde Cali, a la investigación que llevaba la Fiscalía se sumó el testimonio de un hombre que contó a las autoridades cómo se escondió la droga y quiénes sabían de su existencia.

Así habría sido plan para llevar droga a Ecuador en bus que se accidentó y causó una tragedia En poder de las autoridades colombianas y ecuatorianas también están las rutas que constantemente utilizaba la red, que identificaba la droga con un centauro y que regularmente usaba a personas de escasos recursos, quienes viajaban presuntamente engañadas para evadir controles policiales.

¿De gancho ciego? Esto dicen familias de víctimas de bus que se chocó en Ecuador y llevaba marihuana De otro lado de la historia, está el gerente de Coontransespeciales del Oriente, la empresa a la que estaba afiliado el bus, quien asegura que, desde diciembre pasado, el automotor no operaba con su compañía y que los documentos usados para llegar hasta el vecino país fueron falsificados.

"Que se haga justicia contra los autores, no que se busquen chivos expiatorios con quienes no hemos participado en ese grave ilícito”, dijo Alberto Ramírez, gerente de la empresa.

Fue un contrato por nueve millones de pesos suscrito por Claudia Ximena Orozco Córdoba, como contratante del servicio. La mujer es descrita por los vecinos del barrio El Guabal en Cali como la persona que gestionó el tour hacia los países vecinos y que, según familiares de las víctimas, era gratuito.

"Hay un debido proceso y con eso cumplirá Fiscalía, luego de lo cual se determinará quién queda y quién se va", dijo Ruth Palacios, fiscal General de Ecuador (e), sobre las 22 personas que resultaron heridas en el accidente, que son atendidas en Ecuador y entre quienes figura Claudia Orozco.

“La persona que me contrató falleció”: mujer que coordinó viaje de bus accidentado en Ecuador En cuanto a la repatriación de los colombianos fallecidos tras el accidente, ya está lista toda la documentación respectiva para dicho proceso y solo falta la confirmación del vuelo por parte de la Fuerza Aérea Colombiana. Por cada víctima habrá un acompañante y todas serán trasladadas a Cali.

Esta no habría sido la única vez que enviaron droga bajo esta modalidad. El año pasado, en Perú, un bus similar con 21 pasajeros a bordo fue detenido durante ocho días por tráfico de estupefacientes.