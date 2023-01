La joven promesa del deporte colombiano que pasó de la decepción en patinaje a la gloria en ciclismo

Con tan solo dos años a bordo de la bicicleta, ya ha cosechado varios éxitos a toda velocidad.

Una nueva promesa de la velocidad ya rueda por las pistas internacionales. Se trata Mariana Herrera, una joven deportista quien comenzó en el patinaje, pero alcanzó el éxito en el ciclismo de pista.

"Me siento muy orgullosa de representar a mi país, tener medallas, aunque no todas de oro", asegura la ciclista.

Mariana tiene 17 años y dos años de pista, ya cosecha triunfos internacionales. Lo hizo en Cochabamba, Bolivia, en el reciente Panamericano, donde obtuvo una medalla de bronce, dos de plata y una de oro.

"La que más me gustó es la de oro porque la conseguí en la velocidad pura. La velocidad es la prueba más dura de la pista", comenta.

La velocidad es su especialidad, pero, antes de montarse a una bicicleta, Mariana estuvo ocho años en el patinaje.

"Estuve para un selectivo y no me escogieron para la selección Valle, me decepcioné y me retiré", sostiene.

El patinaje la perdió, pero el ciclismo la ganó y, hoy, con innumerables títulos nacionales, otros fuera del país y un futuro a toda velocidad, ahora piensa en su próxima meta que es estar en la élite del equipo Colombia.