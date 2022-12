La judoca Yuri Alvear fue víctima de delincuentes, robaron su camioneta pero luego fue recuperada

La deportista vallecaucana, tuvo que dejar su carro afuera del Coliseo del Pueblo mientras entrenaba, cuando salió se llevó sorpresa. Policía la recuperó.

“Llegué al Coliseo del Pueblo a las 9:40 a.m. a entrenar, hay un evento cristiano en el lugar y no dejaron ingresar los vehículos de los deportistas a los parqueaderos por lo que tuvimos que dejarlos afuera. Allí, había una persona supuestamente encargada de vigilar los carros pero cuando salí del entreno a las 12:30 p.m. ya no estaba y me dijo que no sabía nada”, manifestó la deportista de Jamundí.

La camioneta era una Kia Sorento negra de placas UGS 143. Tras el hecho ocurrido este Jueves Santo en la capital vallecaucana, Alvear se dirigió a una estación de Policía para realizar el respectivo denuncio.

Hacia las 2:30 p.m. la Policía de Cali informó que el vehículo fue recuperado en la calle 18 con carrera 24, barrio El Guabal. Por este hecho, hasta el momento no hay capturados pues la camioneta se encontraba abandonada, al parecer por el plan candado activado y la búsqueda por parte de las patrullas de cuadrantes.



Sin embargo, las autoridades están revisando las cámaras de seguridad del sector para conseguir identificar a los responsables de este hurto.

“Le agradezco a la Policía porque me sentí siempre acompañada desde el momento en el que di aviso del robo”, respondió Alvear.

Según la medallista olímpica, esta no fue la primera vez que se convirtió en víctima de los delincuentes, ya le había sucedido, situación que la entristece pues ama no solo su ciudad natal, sino Cali, el lugar en donde ha entrenado por muchos años.

“Yo ya había sido víctima de robo en otras oportunidades, una de las veces estaba cuadrando afuera de la Escuela Nacional del Deporte en Cali cuando se me acercó un hombre y me robó el celular y la argolla. Hace poco, el año pasado dejamos el carro afuera de un establecimiento de comidas rápidas en la Avenida Roosevelt, también en Cali y nos rompieron el vidrio del carro y me robaron el bolso. Esto es muy triste, yo vengo a entrenar todos los días a Cali y es muy lamentable la inseguridad”, concluyó la atleta.



Foto: cortesía Policía de Cali