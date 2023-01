La Liendra tildó de “oportunistas” a instagramers que aprovecharon caos en Cali para hacer videos

La polémica la desató tras conocerse un video de un influenciador en el que reprochó el saqueo a una panadería.

Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como La Liendra, lanzó duras críticas a aquellos influenciadores de Cali, los cuales, según él, están aprovechando las alteraciones del orden público para ganar seguidores.

La polémica la desató el influenciador con una serie de historias en su cuenta de Instagram, la cual, al 22 de noviembre del 2019, tiene más de tres millones de seguidores.

“Cali está pasando por un mal momento, pero ya, influenciadores no tienen que subir diez historias llorando. Ya, relajados que sus lágrimas no van a detener los disturbios, bájele una raya”, dijo La Liendra en sus historias.

Tras estas palabras, La Liendra denunció que recibió insultos por parte de algunos usuarios de las redes sociales. Después de los mensajes intimidantes, este aprovechó para explicar los motivos de sus vehementes comentarios.



El rifirrafe entre La Liendra y un usuario de Instagram.



“Yo me refiero a los influenciadores, que, antes que las marchas tuvieran robos o peleas, no subieron nada, pero empiezan a robar, a tirar piedra y todos los influenciadores empiezan a hacer videos de los robos”, dijo La Liendra.

No obstante, continuó con su crítica y los tildó de “oportunistas” a aquellos instagramers que pescaron seguidores en río revuelto.

“Esperan a que pasen cosas malas en el país para empezar a subir todo, para quedar como los que están dando ejemplo. Me metí con esos influenciadores oportunistas que se creen una ´chimba´ siempre haciendo algo malo del país”, concluyó.

Este comentario de La Liendra se presentó después de la publicación de un creador de contenido caleño conocido como El Negro Está Claro, en la que criticó fuertemente a los vándalos que atacaron y saquearon negocios durante la jornada de paro nacional en la capital del Valle del Cauca.

Este video recibió un multitudinario apoyo de medios de comunicación y hasta del hijo de un expresidente lo replicó en su cuenta de Twitter.



Estas críticas surgieron también por las publicaciones que realizaron otros creadores de contenido en sus redes, tras conocer la tensa situación que se vivió en la capital del Valle del Cauca durante las marchas del paro nacional .

Y mientras el video del Negro Está Claro sigue generando elogios y la tensión baja en Cali tras el caos y pánico que vivió durante el paro nacional, la temperatura sube en las redes sociales con las duras críticas que lanzó La Liendra.



